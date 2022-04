Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe im Baumarkt/ Box abgestellt und gestohlen

Menerzhagen (ots)

Ladendiebe haben sich Freitag bzw. in der darauf folgenden Nacht in einem Baumarkt am Darmcher Weg bedient. Die Unbekannten waren bereits am Freitag aufgefallen. Mitarbeiters des Marktes entdeckten verschiedene Waren, die auf dem Außengelände deponiert wurden. Sie fanden jedoch nicht alles. Denn in der folgenden Nacht überkletterte mindestens ein Unbekannter den 3 Meter hohen Zaun des Außengeländes und holte weitere versteckte Artikel vom Gelände. Dabei wurde er von einer Überwachungskamera beobachtet. Der Wert der Beute liegt bei mehreren Tausend Euro. Es handelt sich um Heizungspumpe, Terrassenheizer, Kärcher Hochdruckreiniger, Spa-Whirlpools und Durchlauferhitzer. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

Ein Meinerzhagener stellte am Samstag gegen 22.30 Uhr in der Tunnelstraße eine Box mit Tüten und Schlüsseln hinter den Mülltonnen vor seinem Haus ab. Dann fuhr er für etwa drei Minuten mit seinem Pkw weg. Als er zurückkehrte, war die Box samt Inhalt verschwunden. Auf den Aufnahmen einer Überwachungskamera ist zu sehen, dass eine Person aus einem Auto ausstieg und dann in Richtung des Korbes ging. Der Geschädigte erstattete Anzeige bei der Polizei. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell