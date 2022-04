Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrzeugführer schlägt unvermittelt zu

Iserlohn (ots)

Eine vierköpfige Gruppe war nach einem Besuch der Osterkirmes am frühen Samstagmorgen, gegen 00:20 Uhr, fußläufig auf der Seeuferstraße unterwegs. Ein unbekannter Fahrzeugführer kam zu diesem Zeitpunkt langsam mit seinem BMW auf die Personengruppe zugefahren. Vermutlich machten die Personen nicht sofort Platz für das Auto, was den Fahrer dazu veranlasste aus seinem Fahrzeug auszusteigen und einem 24-Jährigen aus der Gruppe mit der flachen Hand ins Gesicht zu schlagen. Zudem beleidigte er die anderen Personen der Gruppe. Anschließend stieg er wieder in sein Fahrzeug und fuhr in unbekannte Richtung davon. Der 24-Jährige wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Beleidigung. (schl)

