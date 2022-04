Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Einbruch/Taschendiebstahl in Discounter

Hemer

Zwischen Freitagnachmittag, 16:30 Uhr und Sonntagnachmittag, 12:30 Uhr versuchten Unbekannte in ein Reihenhaus am Meisenweg einzubrechen. Der oder die Täter hebelten dazu offenbar mehrfach an Keller- und Terrassentür des Hauses. Sie gelangten allerdings nicht ins Innere des Gebäudes. Täterhinweise liegen nicht vor. (schl)

Taschendiebe sind auch weiterhin in den heimischen Discountern aktiv. Am Samstagmorgen, gegen 10:30 Uhr, traf es dieses Mal eine 85-jährige Hemeranerin während ihres Einkaufs in einem Discounter an der Mendener Straße. Offenbar entwendete der unbekannte Täter das Portemonnaie der Seniorin unbemerkt aus ihrer Jackentasche. Die Geldbörse wurde in einem Gang des Discounters aufgefunden. Geld und Täter waren weg. (schl)

