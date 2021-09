Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Fördermittel für Erweiterungsneubau an der Rudolf-Tarnow-Schule in Boizenburg

Schwerin (ots)

An der Regionalen Schule "Rudolf Tarnow" in Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) muss die Unterrichtsituation dringend verbessert werden. Dazu plant die Stadt als Schulträger einen Neubau, der Platz für weitere Klassenräume bietet und über einen Verbindungsgang im 1. Obergeschoss an das vorhandene Gebäude angeschlossen wird. Im Erdgeschoss des Neubaus sind eine Mensa mit Anrichteküche, der Personalraum sowie die WC-Anlagen für den Pausenhof untergebracht.

Die Baumaßnahmen werden mit zwei Millionen Euro vom Land unterstützt. Die Förderung erfolgt aus Mitteln des Vermögens der Parteien und Massenorganisationen der DDR (PMO-Vermögen), das auch Mecklenburg-Vorpommern nach der Bevölkerungszahl zugesprochen wurde. Das Kabinett hatte beschlossen, wie diese Mittel investiert werden.

Innenminister Torsten Renz: "Ich weiß, dass der akute Raummangel an der Schule schon lange ein Thema ist und deshalb freue ich mich umso mehr, dass ich heute dem Bürgermeister Harald Jäschke den Zuwendungsbescheid übergeben kann. Ein langjähriges Ziel der Stadt rückt so für die Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte näher. Solche Investitionen sind immer auch Investitionen in die Zukunft von Städten und Gemeinden, die mir als Kommunalminister sehr am Herzen liegen und die ich gern unterstütze."

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell