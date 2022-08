Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Einbruch in Brautmodengeschäft - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

In der Zeit von Samstag, 19 Uhr bis Montag, 10 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter durch das Aufhebeln einer Seitentüre unbefugten Zutritt in ein Brautmodengeschäft in I 1. Im Innern versuchten die Einbrecher offenbar eine Wand zu durchbohren um möglicherweise in angrenzende Geschäftsräume zu gelangen, was diesen aber nicht gelang. Durch die Arbeiten wurde ein Großteil der Ausgestellten Hochzeitskleidung derart verschmutzt, das von einem Sachschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro auszugehen ist. Außerdem entwendeten die Einbrecher den Inhalt einer verschlossenen Kasse, die sie zuvor gewaltsam öffneten. Der entstandene Diebstahlsschaden steht bislang nicht fest.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder weitere Hinweise zum Geschehen geben können, werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 an die Ermittler zu wenden.

