POL-RE: Bottrop: Kind beim Queren der Fahrbahn angefahren

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag verunfallte ein Kind auf der Horster Straße. Der Junge wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Rettungswagen war nicht vor Ort. Ein 45-jähriger Autofahrer war gegen 16.45 Uhr auf der Horster Straße in Richtung Innenstadt unterwegs, als er in Höhe der Straße "Am Kirchsteig" mit einem 9-jährigen Fahrradfahrer zusammenstieß. Der Junge querte die Horster Straße in südöstlicher Richtung. In Folge des Zusammenstoßes fiel er zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Die Mutter des Jungen war ebenfalls zugegen und übernahm die weitere Betreuung. Beide Verkehrsteilnehmer kommen aus Bottrop. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

