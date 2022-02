Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Sportboot abgesunken

Meppen (ots)

Am Montagvormittag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz am Hafen an der Straße Schützenhof in Meppen alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache sank ein etwa zehn Meter langes Sportboot an dessen Liegeplatz etwa einen Meter ab. Verletzt wurde dabei niemand. Da Öl aus dem Schiff austrat, wurde eine Ölsperre errichtet. Die Maßnahmen dauern derzeit an.

