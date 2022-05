Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Rennradfahrer schwer verletzt - Zeugen des Unfalls gesucht

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall auf der Olfener Straße erlitt ein 49-jähriger Rennradfahrer aus Datteln am Sonntag, gegen 14.20 Uhr, schwere Verletzungen. Er wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gefahren. Nach bisherigen Erkenntnissen war er auf der Olfener Straße in Fahrtrichtung Süden unterwegs, als er, etwa 40 Meter nach der Einmündung zum Uferweg, aus bislang ungeklärter Ursache beim Queren der Fahrbahn ins Schleudern geriet, sich überschlug und verletzt am Fahrbahnrand liegen blieb. Es ergaben sich zunächst keine konkreten Hinweise auf ein Fremdverschulden. Dennoch bittet die Polizei Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Tel.: 0800 2361 111 zu melden. Die Olfener Straße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Richtungen voll gesperrt. Es kam zu kleineren Beeinträchtigungen des fließenden Verkehrs. Das Fahrrad wurde für eine abschließende Begutachtung sichergestellt. Der Sachschaden beträgt in etwa 5.000 Euro.

