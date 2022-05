Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Bottrop

Bislang unbekannte Täter entwendeten Spirituosen und Lebensmittel aus den Parzellen einer Kleingartenanlage an der Beckheide. Bislang sind vier Parzellen betroffen. Die Tatzeit kann auf einen Zeitraum von Mittwoch, 18 Uhr, bis Donnerstag, 9 Uhr, eingegrenzt werden. Nähere Täterhinweise liegen nicht vor.

An der Osterfelder Straße wurden Polizisten am Freitagmorgen, gegen 5 Uhr, auf einen optischen Alarm und schließlich auf die eingeschlagene Scheibe eines Geschäfts aufmerksam. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. In unmittelbarer Nähe bemerkte eine Zeugin einen verdächtigen Mann an einem Auto, das etwa 50m vom Geschäft entfernt, an der Blumenstraße, geparkt war. Der Mann habe sich nach Angaben der Zeugin geduckt, als der Streifenwagen vorbeigefahren sei. Das sei ihr verdächtig vorgekommen. Die Beamten nahmen daraufhin das Auto in Augenschein und erkannten im Inneren Handschuhe, ein Brecheisen, ein Messer und vermutlich auch Drogen. Der Wagen wurde, mitsamt aller Gegenstände, sichergestellt. Ein Zusammenhang zum Geschäftseinbruch wird geprüft. Der unbekannte Mann konnte im Umfeld nicht mehr angetroffen werden. Er wurde von der Zeugin als "jung" und "in dunkler Arbeitskleidung (Hose mit grauen Streifen)" beschrieben.

Etwa 200m Kabel entwendeten unbekannte Täter von einem Firmengelände am Sturmshof. Die Kabel waren entlang einer Gleisanlage verlegt und von dort abgetrennt und abtransportiert worden. Gestohlen wurden sie in der Zeit von Donnerstag, 13 Uhr, bis Freitag, 9 Uhr. Nähere Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Dorsten

An der Mühlenstraße brachen unbekannte Täter in eine Wohnung ein. Sie entwendeten nach bisherigem Kenntnisstand nichts und flüchteten unerkannt vom Tatort. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstagmittag (12.05.) und Mittwochmittag (18.05.).

Unbekannte brachen am Donnerstag in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Das Haus liegt an der Römerstraße. Zwischen 11 Uhr und 18.50 Uhr verschafften sie sich Zutritt zu den Räumlichkeiten, durchwühlten sie und flüchteten schließlich unerkannt mit Bargeld.

Gladbeck

Am Donnerstag hebelten Unbekannte eine Wohnungstür an der Fritz-Erler-Straße auf und verließen die Wohnung, nach bisherigen Erkenntnissen, ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Sie durchsuchten jedoch sämtliche Räumlichkeiten. Die genaue Tatzeit liegt zwischen 8 Uhr und 16 Uhr.

In die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses brachen bislang unbekannte Täter an der Roßheide ein. Sie betraten die Wohnung am Donnerstag, zwischen 16 Uhr und 23 Uhr, und durchsuchten das Schlafzimmer nach Wertgegenständen. Die Täter entkamen unerkannt mit Schmuck und Bargeld.

In der Nacht zu Donnerstag brachen unbekannte Täter in ein Büro auf einem Firmengelände an der Heringstraße ein. Über ein Fenster gelangten sie ins Büro und suchten hier gezielt nach Beute. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten sie allerdings, durch eine ausgelöste Alarmanlage, ohne Beute. Bei dem Einbruch entstand etwa 700 Euro Sachschaden.

Herten

An der Langenbochumer Straße brachen unbekannte Täter in eine Bäckerei ein. Sie hebelten ein Fenster auf und betraten so das Geschäft. Im Verkaufsraum durchsuchten sie mehrere Behältnisse und flüchteten unerkannt mit Bargeld. Tatzeit: Donnerstag, 18.30 Uhr, bis Freitag, 3.35 Uhr.

Recklinghausen

In der Nacht zu Donnerstag brachen Unbekannte in einen Aufenthaltsraum einer Schule an der Feldstraße ein. Die Täter nahmen mindestens einen Flachbildfernseher mit und flüchteten durch den Notausgang der Schule. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

