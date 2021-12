Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Illegal Müll entsorgt - Seinen Müll hat ein 23-Jähriger in der vergangenen Woche zwischen Kirchbierlingen und Herbertshofen illegal entsorgt.

Ulm (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 01.12.2021, und Freitag, 03.12.2021, entledigte sich der junge Mann auf dem Verbindungsweg zwischen Kirchbierlingen und Herbertshofen seines Mülls. Am Baggersee warf er mehrere größere Tüten mit Kleidungsstücken sowie ein altes Kinderreisebett und mehrere Bierflaschen weg. Nicht beachtet hatte er dabei, dass auch an ihn adressierte Schriftstücke in den Säcken waren. Diese führten die Beamten des Polizeireviers Ehingen direkt zu ihm. Der Mann wird nun wegen der illegalen Müllentsorgung angezeigt. Zudem wurde er aufgefordert, seinen Müll umgehend wieder einzusammeln.

