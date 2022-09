Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt- Tiguan-Fahrer missachtet Vorfahrt

Löhne (ots)

(sls) Am Montagmittag (26.9.) kam es auf der Bahnhofstraße in Löhne zu einem schweren Unfall, bei dem ein 54-jähriger Pedelec-Fahrer aus Bad Oeynhausen verletzt ins Krankenhaus gebracht werden musste. Gegen 12.20 Uhr beabsichtigte der Fahrer eines silbernen Tiguan von der Lisztstraße nach rechts auf die Bahnhofstraße abzubiegen. Hierbei übersah der 63-Jährige aus Löhne den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Radfahrer, der mit seinem Pedelec auf der Bahnhofstraße in Richtung Steinstraße unterwegs war. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Beteiligten, wodurch der Radfahrer zunächst auf die Motorhaube des Tiguan und anschließend auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Infolge der Kollision mit dem Tiguan schleuderte das Fahrrad noch gegen einen entgegenkommenden schwarzen Opel Corsa. Dieser wurde dadurch im Reifenbereich noch leicht beschädigt. Der Bad Oeynhauser wurde durch den Unfall schwer am Kopf- und Oberkörperbereich verletzt und mit dem Rettungswagen ins Herforder Krankenhaus gebracht. Alle beteiligten Fahrzeuge wurden leicht beschädigt, so dass ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro entstand. Beide Autofahrer blieben unverletzt.

