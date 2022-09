Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Firmengelände- Hochwertiges Werkzeug mitgenommen

Bünde (ots)

(sls) Am Montagmorgen (26.9.) wurden Polizeibeamte auf ein Firmengelände an der Imperialstraße in Bünde gerufen. Ein Verantwortlicher gab gegenüber den Beamtenan, dass im Verlauf des vergangenen Wochenendes unbekannte Täter auf das Firmengelände gelangten und diverse Werkzeuge, sowie Kabel entwendeten. Anhand der vorhandenen Spurenlage ist davon auszugehen, dass die Täter das Gelände betraten und über ein Fenster in eine Modellhalle gelangten. Aus der Halle wurden diverse hochwertige Werkzeugmaschinen (Kompressor, Schneidemaschine, Flexmaschinen, Bolzenschneider, Trennschleifer, Akkuschrauber) mitgenommen. Aus einer weiteren Fabrikationshalle wurden Elektrokabel und aus einer Gitterbox auch Starkstromkabel entwendet. Für den Abtransport des Diebesgutes ist davon auszugehen, dass die Täter ein größeres Fahrzeug benutzt haben müssen. Der Gesamtwert der Werkzeuge und der Kabel liegt bei ca. 21.000 Euro. Wir bitten Zeugen, denen am Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes aufgefallen sind oder auch Angaben zum Verbleib des Diebesgutes machen können, sich bei der Kriminalpolizei in Herford zu melden. Sie erreichen uns unter der Telefonnummer 05221-8880.

