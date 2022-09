Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte dringen in Einfamilienhaus ein- Laptop und Uhren entwendet

Spenge (ots)

(sls) Im Zeitraum des vergangenen Wochenendes drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an Straße Auf dem Rott in Spenge ein. Auf bislang unbekannte Art und Weise gelangten Unbekannte in das Haus. Dort wurden mehrere Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht. Aus dem Wohnzimmer im Erdgeschoß wurden ein Laptop und eine Videokamera der Marke Medion mitgenommen. Aus dem Esszimmer wurden zwei Besteckkästen aus einem Wandschrank herausgenommen. Aus dem Obergeschoß entwendeten die Unbekannten etwas zehn Uhren aus dem Schlafzimmer. Anschließend verließen die Täter das Haus augenscheinlich durch die Terrassentür in unbekannte Richtung. Der Geschädigte gab an, dass er am Freitagabend (23.9.) das Haus verlassen habe und am Montagnachmittag den Einbruch bemerkte. Die Kriminalpolizei hat mit der Auswertung der Spurenlage begonnen und ist auf der Suche nach Zeugen. Wer Hinweise zum Einbruch geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 05221-8880 bei der Polizei in Herford.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell