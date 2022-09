Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Ladengeschäft- Unbekannte schlagen Scheibe ein

Bünde (ots)

(sls) In der Nacht zu Freitag (30.9.) wurden Polizeibeamte im Rahmen ihrer Streifentätigkeit gegen 04.00 Uhr auf eine beschädigte Scheibe in einem Ladengeschäft für Mobiltelefone an der Eschstraße in Bünde aufmerksam. Durch bislang unbekannte Täter wurde augenscheinlich mittels einer Gewichtshantel die Scheibe der Eingangstür eingeschlagen. Aus dem Inneren wurden mehrere Smartphones, Smartwatches und auch Tablets mitgenommen. Eine genaue Beschreibung des Diebesgutes muss noch ermittelt werden. Anschließend flüchteten die Täter mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. In wie weit ein zuvor beobachteter weißer Kastenwagen in Zusammenhang mit dem Einbruch steht, muss noch ermittelt werden. Die Kriminalpolizei ist auf der Suche nach weiteren Zeugen, die in der Donnerstagnacht in der Bünder Innenstadt verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge beobachtet haben oder auch Informationen zum Einbruch geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.

