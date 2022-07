POL-PDWIL: Diebstahl aus Gartenhaus

Pelm (ots) - Im Zeitraum 08.07.2022 bis 11.07.2022 entwendete ein bisher unbekannter Täter eine auf einer Absperrschranke angebrachte Nissenleuchte, in der Hauptstraße in Pelm, welche dort zur Absicherung der Veranstaltung "Pelmer Sommerspektakel" angebracht war. Hinweise zur Tat oder den möglichen Verursachern dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: ...

