Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gehen Gebäude an - Polizei sucht Zeugen

Spenge (ots)

(jd) Aufmerksame Zeugen bemerkten gestern (9.10.) gegen 9.30 Uhr zufällig ein beschädigtes Fenster an der Rückseite eines Gebäudes an der Immanuel-Kant-Straße und informierten die Polizei. Bei dem Gebäude handelt es sich um das Dienstgebäude eines Rettungsdienstes. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass der oder die unbekannten Täter das Fenster mittels eines Werkzeuges angingen und so in das Gebäudeinnere gelangten. Hier durchwühlten sie in mehreren Räumen diverse Schränke. Inwieweit sie Diebesgut an sich genommen haben, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich. Der Tatzeitraum wird auf eine Zeitspanne von Samstag, 16.00 Uhr auf Sonntag, 9.30 Uhr eingegrenzt. Mögliche Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten sich unter 05221/8880 mit der Polizei Herford in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell