Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis: Mann belästigt 15-Jährige; Festnahme

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Weil er am Mittwochabend eine 15-Jährige in sexueller Art und Weise belästigt haben soll, nahm die Polizei einen 28 Jahre alten Mann vorläufig fest.

Als die Jugendliche gegen 19:20 Uhr am Bahnhof in Schwetzingen aus der S-Bahn stieg, berührte sie ein ihr unbekannter Mann in unsittlicher Art und Weise am Körper. Sofort verständigte die 15-Jährige eine in der Nähe wohnende Angehörige, die sich sogleich auf dem Weg zu der Jugendlichen machte. Hierbei traf diese zufällig auf den flüchtigen Mann, von dem ihr bereits eine Personenbeschreibung vorlag. Als diese ihn auf sein Fehlverhalten ansprechen wollte, ergriff der Mann allerdings die Flucht. In der Mannheimer Straße stellte ein Passant, der zufällig auf den Sachverhalt aufmerksam wurde, den Flüchtigen und hielt ihn bis zum Eintreffen der bereits verständigten Polizeikräfte fest. Diese nahmen den 28-Jährigen daraufhin zur weiteren Abklärung mit auf das Polizeirevier. Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell