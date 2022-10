Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Opelfahrerin beschädigt LKW

Bünde (ots)

(jd) Ein 46-jähriger Bünder stellte seinen LKW gestern (11.10.) mit eingeschalteter Warnblinkanlage an der Wasserbreit in Fahrtrichtung Bismarckstraße ab. Gegen 10.36 Uhr fuhr dann ein Opel in gleicher Richtung und hielt verkehrsbedingt zunächst hinter dem LKW an. Als die unbekannte Fahrerin des Opel ihr Auto beschleunigte, touchierte sie Zeugenaussagen zufolge den LKW, setzte ihr Fahrzeug kurz zurück und fuhr dann weiter ohne ihren Pflichten als Unfallverursacherin nachzukommen. Die alarmierten Polizeibeamten leiteten eine Fahndung nach dem Opel ein und trafen in der Bismarckstraße auf das von Zeugen beschriebene Auto, das auf eine 85-jährige Frau aus Kirchlengern zugelassen ist. Die Fahrerin befand sich jedoch nicht mehr vor Ort und die Ermittlungen an der Halteranschrift dauern an. Der Sachschaden am LKW wird mit rund 1500 Euro angegeben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell