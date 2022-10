POL-HX: Rettungshubschrauber landet nach Unfall bei Gut Roggenthal

Steinheim (ots) - Bei Ermittlungen zu einer Unfallflucht in Steinheim sucht die Polizei Zeugen. Die Tat ereignete sich bereits am Dienstag, 20.09.2022, zwischen 08:55 und 09:05 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes "Am Piepenbrink." Als eine unbekannte Frau mit ihrem grauen oder weißen SUV rückwärts in eine Parklücke fuhr, stieß sie gegen einen hinter ihr ...

