Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen - Unfall

Rüthen (ots)

Am Dienstag ist es gegen 18:00 Uhr auf der Meister Straße zu einem Unfall gekommen. Ein 51-jähriger Autofahrer fuhr auf der Meister Straße in Richtung Rüthen. In einer Rechtskurve kam ihm, nach eigenen Angaben, ein 16-Jähriger mit einem 125er Motorrad auf seiner Fahrspur entgegen. Der Rüthener versuchte mit seinem Auto noch auszuweichen und zu bremsen, jedoch ohne Erfolg. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Zweiradfahrer, ebenfalls aus Rüthen, stürzte. Er wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer kam mit leichten Verletzungen davon. Die Straße wurde für die Zeit der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf 17000 Euro geschätzt. (wo)

