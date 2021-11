Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall

Selfkant-Süsterseel (ots)

Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

Am 01.11.2021, gegen 08:40 Uhr, befuhr ein Ehepaar (beide 56 Jahre alt) aus dem Selfkant mit Pedelecs die Suestrastraße, aus Richtung Karl-Arnold-Straße kommend, in Richtung Dorfplatz. In Höhe der Hausnummer 40 -dort befindet sich eine Querungshilfe auf der Fahrbahn- wurden sie von einem in dieselbe Richtung fahrenden Lkw mit Anhänger überholt. Beim Vorbeifahren touchierte der 51jährige Lkw-Fahrer aus den Niederlanden das Ehepaar, so dass beide mit ihren Pedelecs zu Fall kamen. Durch den Sturz erlitten sie schwere, aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Nach einer notärztlichen Erstversorgung, bei der auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt war, wurden beide durch Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die Suestrastraße in diesem Bereich bis ca. 10:15 Uhr einseitig gesperrt werden.

