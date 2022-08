Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Wickede - Unfallflucht

Wert (ots)

Nach einer Unfallflucht am Montag, gegen 15.20 Uhr, wurde ein 10-jähriger Junge aus Werl verletzt. Er fuhr mit seinem Tretroller auf der Hövelstraße in Richtung Bahnhof. In Höhe der Eichkampstraße bog eine bislang unbekannte Autofahrerin nach links in die Hövelstraße ab und übersah dabei den 10-Jährigen. Dieser kann noch ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei stürzt er von seinem Roller und verletzt sich leicht. Die Fahrerin erkundigt sich kurz nach dem Befinden des Jungen und setzt dann ihre Fahrt fort, ohne sich weiter um die Folgen des Unfalles zu kümmern. Sie kann wie folgt beschrieben werden: Etwa 40 bis 50 Jahre alt, schlank, braune, lange Haare, die zu einem Zopf gebunden waren. Das flüchtige Fahrzeug hat eine hellblaue Farbe und ein Soester Kennzeichen. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Pkw geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941 91000 bei der Polizei zu melden.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell