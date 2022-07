LPI-SLF: Unter Alkoholeinfluss gefahren

Saalfeld (ots) - Unbekannte brachen einen Zigarettenautomaten am Kreisverkehr in der Hannostraße in Saalfeld auf und entwendeten eine bisher unbestimmte Anzahl Zigaretten sowie Bargeld. Eine Zeugin stellte den Aufbruch am Dienstag gegen 15:00 Uhr fest und informierte die Polizei. Die Tatzeit ist nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

