Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau: Unfall mit 8000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Von Schönau kommend befuhr am Donnerstag, 28.04.2022 gegen 17.30 Uhr ein 54 Jahre alter Mann die B 317 in Richtung Todtnau. Im Bereich der abknickenden Vorfahrtsstraße bei Aitern kam er im Brückenbereich in den Gegenverkehr und in der anschließenden Linkskurve prallte er gegen eine Richtungstafel. Zum Unfallzeitpunkt befanden sind keine Fahrzeuge im Gegenverkehr. Verletzt wurde niemand. Am Ford Mondeo des 54-jährigen entstand Sachschaden von rund 8000 Euro, an der Richtungstafel 300 Euro.

