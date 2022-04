POL-FR: Betrug mit angeblichen Pokalfinalkarten für den SC Freiburg

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 28.04.2022, zur Mittagszeit, hat angebranntes Essen einen Feuerwehreinsatz in Oberlauchringen ausgelöst. Gegen 12:15 Uhr schlug der Rauchmelder einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus Alarm. Die Feuerwehr rückte an, brauchte aber nur den Topf mit verbrannten Nudeln nach draußen bringen. Lediglich die Mikrowelle in der Küche wurde leicht in Mitleidenschaft gezogen. Weitere Sachschaden ...

mehr