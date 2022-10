Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein - Bargeld entwendet

Rödinghausen (ots)

(jd) Ein 33-jähriger Mann aus Rödinghausen kehrte am Dienstag (11.10.), um 20.15 Uhr nach einer etwa einstündigen Abwesenheit zu seinem Einfamilienhaus in der Wiehenstraße zurück. Der Mann bemerkte sofort, dass im Hausflur mehrere Schubladen einer Kommode geöffnet waren und augenscheinlich durchwühlt wurden. Der Mann verständigte die Polizei. Die Beamten stellten sodann vor Ort fest, dass der oder die unbekannten Täter mittels eines Gegenstands die Terrassentür des Hauses angingen und so ins Innere gelangten. In diversen Räumen durchsuchten sie die Habseligkeiten der Eigentümer. Nach ersten Ermittlungen ist Bargeld im höheren dreistelligen Bereich entwendet worden, der Sachschaden an der Tür liegt bei rund 500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die zwischen 19.10 und 20.15 Uhr am gestrigen Abend etwas in der Wiehenstraße beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell