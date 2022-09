BPOLI-OG: Festnahme an der Europabrücke

Baden-Baden (ots) - Gestern Abend gegen 22:45 Uhr haben Beamte der Bundespolizei in der Fußgängerunterführung am Bahnhof in Baden-Baden einen Graffiti Sprayer auf frischer Tat betroffen und festgenommen. Der slowakische Staatsangehörige versuchte noch mit seinem Fahrrad zu flüchten, was aber nach kurzer Verfolgung unterbunden werden konnte. Vor Ort wurde ein ...

