Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Seitingen-Oberflacht /Lkr. Tuttlingen) - Pferd wird bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Seitingen-Oberflacht /Lkr. Tuttlingen (ots)

Freitagmorgen ist es auf der L432 zwischen der B523 und Seitingen-Oberlfacht zu einem Verkehrsunfall mit einem Pferd gekommen. Gegen 4:30 Uhr fuhr ein 29-Jähriger mit einem Kleintransporter aus Richtung B523 kommend in Richtung Seitingen. Auf Höhe eines dortigen Pferdehofs querten plötzlich zwei Pferde die Fahrbahn. Der Fahrer konnte dem ersten Pferd ausweichen, kollidierte jedoch frontal mit dem zweiten Pferd. Dieses wurde durch den Zusammenstoß so schwer verletzt, dass es noch vor Ort seinen Verletzungen erlag. Der Fahrer des Kleintransporters wurde leicht verletzt und musste zur Behandlung in das Kreisklinikum Tuttlingen gebracht werden. Am Kleintransporter entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

