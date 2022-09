Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zwei Festnahmen an einem Tag

Kehl (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei gestern in Kehl gleich zwei Straftäter verhaften können. An der Tramhaltestelle, am Grenzübergang Kehl Europabrücke, wurde bei der Kontrolle eines 41-jährigen französischen Staatsangehörigen festgestellt, dass gegen Ihn ein Haftbefehl besteht . Er wurde wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gesucht. Ein Freund konnte die fällige Geldstrafe bezahlen und somit eine 40-tägige Haftstrafe abwenden. Ebenso fündig wurden die Beamten in einem Fernreisebus, welcher aus Frankreich kommend ebenfalls über den Grenzübergang Kehl Europabrücke in das Bundesgebiet eingereist war. Gegen einen 40-jährigen rumänischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Er konnte eine 26-tägige Haftstrafe durch bezahlen der Geldstrafe abwenden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell