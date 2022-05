POL-DN: Gefährliche Körperverletzung - Zeugen gesucht

Inden (ots) - Zwei Männer versuchten in der Nacht zu heute mit Hilfe eines Winkelschleifers einen Zigarettenautomat zu klauen. Die Polizei erwischte einen von ihnen und nahm in fest. Ein Zeuge verständigte am Mittwoch um 03:10 Uhr die Polizei, weil er zwei verdächtige Männer in der Geuenicher Straße beobachtet hatte. Während einer sich offenbar mit einem Winkelschleifer an etwas zu schaffen machte, fuhr der andere ...

mehr