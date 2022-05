Polizei Düren

POL-DN: Diebstahl eines Pkw - Zeugen gesucht

Düren (ots)

Bereits am 28.04.2022 wurde von dem Gelände eines Autohauses ein Pkw entwendet, nun sucht die Polizei nach Zeugen.

An dem Fahrzeug, bei dem es sich um einen Alfa Romeo, Typ Giulietta, in der Farbe Grau handelt, sollten Reparaturen vorgenommen werden. Hierzu hatte der 56 Jahre alte Eigentümer aus Eschweiler über Feld seinen Pkw am 28.04.2022 auf dem Kundenparkplatz des Autohauses an der Rudolf-Diesel-Straße abgestellt. Aufgefallen war den Diebstahl dann am 07.05.2022 als das Fahrzeug in die Werkstatthalle gefahren werden sollte. Videoaufzeichnungen zufolge war der Pkw am 28.04.2022 gegen 23:00 Uhr von zwei dunkel gekleideten Männern von dem Gelände entwendet worden. Zum Zeitpunkt des Diebstahls war an dem Fahrzeug das amtliche Kennzeichen DN-XO7 angebracht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Verbleib des Fahrzeugs geben können. Diese werden gebeten, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

