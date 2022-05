Polizei Düren

POL-DN: Mehrfach Dieb erneut entkommen

Düren (ots)

Bereits mehrfach war ein unbekannter Dieb auf dem Gelände einer Firma erfolgreich, am Dienstagabend flüchtete er jedoch ohne Beute.

Gegen 18:25 Uhr meldete sich der 53 Jahre alte Hausmeister der Firma in der Straße "Paradiesbenden". Ihm war auf Videoaufzeichnungen ein unbekannter Tatverdächtiger aufgefallen, der auf dem Firmengelände mit einem Fahrrad unterwegs war. Auch wenn der Dieb dem Zeugen nicht namentlich bekannt ist, so ist er doch kein gänzlich Unbekannter. In der Vergangenheit hatte der männliche Dieb mehrfach Diebstähle auf dem Gelände der Firma begangen. Am Dienstagabend nahm er unter anderem einen Werkzeugkoffer an sich. Der Versuch des Hausmeisters, den Dieb festzuhalten, misslang. Der Unbekannte ließ Tatbeute und Fahrrad stehen und flüchtete zu Fuß von dem Firmengelände in unbekannte Richtung. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

- rote Jacke

- weiße Turnschuhe - Drei-Tage-Bart - Dunkelblonde Haare - Etwa 180cm groß - schlanke Statur - unterwegs mit einem roten Fahrrad - Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell