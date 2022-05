Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Nebenstelle des Jugendamtes

Düren (ots)

Einen Tresor und eine Musikbox entwendeten unbekannte Täter, die in eine Außenstelle des Jugendamtes in der Josef-Schregel-Straße einbrachen.

Am Dienstagmorgen bemerkte eine Bedienstete des Jugendamts den Einbruch. Der oder die Täter müssen sich in der Zeit von Freitag (06.05.2022), 14:00 Uhr, bis Dienstag (10.05.2022), 08:15 Uhr, Zugang zu den Büroräumlichkeiten des Jugendamts verschafft haben. Die Täter gelangten zunächst auf unbekannte Weise in das Objekt an der Josef-Schregel-Straße. Dann hebelten sie die Eingangstür zu den Büros auf und entwendeten einen kleinen Tresor und eine Musikbox. Sie entfernten sich in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell