POL-DN: Schwerverletzt: Fahrerin von Kleinkraftkrad prallt gegen Hausfassade

Düren (ots) - In einer Kleingartenanlage an der Stettiner Straße / Berliner Straße brannten in der Nacht zu Sonntag aus noch unbekannten Gründen zwei Gartenlauben. Ein Zeuge hatte sich in seiner Gartenlaube aufgehalten und am Sonntag gegen 04:00 Uhr den Brand in den nahegelegenen Lauben bemerkt. Er verständigte die Feuerwehr. Als die Polizei vor Ort eintraf, standen zwei Gartenlauben und ein kleiner Bereich einer ...

