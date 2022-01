Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Zeugen gesucht

Neuenhaus (ots)

Am Montag zwischen 19.20 und 19.30 Uhr kam es auf der Nordhorner Straße in Neuenhaus/Ortsteil Grasdorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei geriet ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw im Verlauf einer Rechtskurve in den Gegenverkehr, sodass ihm eine entgegenkommende Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw ausweichen musste und eine Leitplanke touchierte. Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, vom Unfallort in Fahrtrichtung Nordhorn. Zeugen des Vorfalls sowie der Verursacher werden gebeten, sich mit der Polizei Emlichheim, Telefon 05943/92000, in Verbindung zu setzten.

