Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek- Brand in Einfamilienhaus

Am Sonntag, 14. Februar 2021, gegen 21.30 Uhr, kam es in der Nikolausstraße bei einem dortigen Einfamilienhaus zu einem Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen entwickelte sich in dem Wohnhaus ein Schwelbrand im Bereich eines Schornsteins. Dieser breitete sich in einer Zwischendecke aus, sodass es hier zu einem offenen Feuer kam. Die freiwillige Feuerwehr Emstek rückte mit sieben Einsatzfahrzeugen und 30 Einsatzkräften zur Brandstelle aus und löschte den Brand. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Der entstandene Gesamtschaden wurde auf ca. 100.000 Euro geschätzt. Aufgrund einer starken Rauchentwicklung ist das Wohnhaus vorübergehend nicht bewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Cloppenburg- Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am Montag, 15. Februar 2021, kam es in der Bahnhofstraße zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Ein 33-jähriger Mann aus Cloppenburg sollte nach einem vorausgegangenen Einsatz dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt werden. Hierbei verhielt sich der 33-Jährige zunehmend aggressiv und leistete Widerstand, indem er versuchte, nach den Polizeibeamten zu treten bzw. einen Polizeibeamten zu beißen. Die Tritte und der Biss blieben erfolglos. Die Beamten blieben unverletzt. Da der Verdacht bestand, dass der 33-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol gestanden habe könnte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,44 Promille. Gegen den 33-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Emstek- Verdacht Fahren unter Drogeneinfluss

Am Sonntag, 14. Februar 2021, gegen 14.50 Uhr, beabsichtigten Polizeibeamten einen PKW in der Halener Straße zu kontrollieren. Nachdem die Beamten dem Fahrer ein Anhaltesignal gaben, versuchte dieser sich zunächst einer Kontrolle zu entziehen. In der Lange Straße konnte der PKW gestellt und kontrolliert wird. Im PKW befand sich ein 18-jähriger Fahrer aus Halen. Während der Kontrolle ergab sich für die Beamten der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol und/oder Drogen gefahren sein könnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen von 0,07 Promille. Da weiterhin der Verdacht einer Drogenbeeinflussung bestand, erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Das Ergebnis der Blutuntersuchung steht noch aus. Dem 18-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Cloppenburg- Fahren unter Drogeneinfluss

Am Sonntag, 14. Februar 2021, gegen 17.45 Uhr, wurde ein 23-jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg in der Löninger Straße kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe, die Untersagung der Weiterfahrt sowie die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens.

Garrel- Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am Sonntag, 14. Februar 2021, gegen 09.25 Uhr, kam es in der Haupstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein unbekannter Fahrer mit einem blau/grünen Skoda die Hauptstraße in Richtung Varrelbuscher Straße und übersah vermutlich einen rechtsseitig am Fahrbahnrand stehenden PKW eines 42-jährigen Mannes, der in Garrel wohnhaft ist. Zu diesem Zeitpunkt öffnete der 42-Jährige die Fahrertür und beabsichtigte in den PKW einzusteigen. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen PKW und Fahrertür. Hierbei wurde der 42-Jährige leicht verletzt. Am PKW des 42-Jährigen, einem Peugeot 508, entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Der PKW-Fahrer setzte seine Fahrt unerlaubterweise fort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Garrel (Tel. 04474-939420) in Verbindung zu setzen.

Garrel- Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 14. Februar 2021, gegen 22.00 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 21-jährigen PKW-Fahrer aus Friesoythe in der Böseler Straße. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich für die Beamten der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,32 Promille. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zuvor gab der 21-Jährige den Beamten gegenüber falsche Personalien an. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Ein entsprechendes Strafverfahren sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden gegen 21-Jährigen eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell