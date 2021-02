Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis - 13./14.02.21

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Rauchentwicklung

Am Samstag, den 13.02.2021, gegen 21:30 Uhr, kam es in der Wohnung einer 79-Jährigen zu einer Rauchentwicklung in einem Mehrparteienhaus in der Friedrich-Pieper-Straße. Grund für diese Rauchentwicklung war ein vergessener Kochtopf auf der Herdplatte. Aufmerksame Nachbarn bemerkten den alarmschlagenden Rauchmelder und begleiteten die 79-Jährige aus dem Haus. Die Feuerwehr Cloppenburg war mit sechs Einsatzfahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort. Vorsorglich standen auch zwei Rettungswagenbesatzungen und ein Notarzt bereit. Zu einem Gebäude oder Personenschaden ist es nicht gekommen.

Emstek / Drantum - Diebstahl eines Sattelzuges

Im Zeitraum zwischen Samstag, den 13.02.2021, 17:00 Uhr, und Sonntag, den 14.02.2021, 02:00 Uhr, wurde in der Nord-Allee im Eco-Park in Emstek- Drantum eine Zugmaschine samt Kühlauflieger von bisher unbekannten Tätern entwendet. Bei dem entwendeten Sattelzug handelt sich hierbei um eine schwarze Volvo-Sattelzugmaschine mit dem amtl. Kennzeichen: VEC-RU 468 und einen weißen Kühlauflieger Schmitz Cargobull mit dem amtl. Kennzeichen: VEC-KB 731. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Cloppenburg (04471-18600) in Verbindung zu setzen.

Molbergen- Fahren unter Drogeneinfluss

Am Samstag, den 13.02.2021, gegen 22:30 Uhr, wurde eine 22-jährige Pkw-Fahrerin aus Molbergen in der Cloppenburger Straße kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich für die Polizeibeamten der Verdacht, dass die 22-Jährige unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe, sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Molbergen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Samstag, den 13.02.2021, gegen 16:30 Uhr, kam es in Molbergen-Peheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 70-Jähriger aus Friesoythe befuhr mit einem Radlader die Vreesner Straße in Fahrtrichtung Peheim und beabsichtigte nach links in die Straße Am Hasseford abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah er dabei den entgegenkommenden Pkw eines 33-Jährigen aus Vrees. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde der 33-Jährige leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro.

Garrel -Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 13.02.2021, zwischen 21:00 Uhr und 21:15 Uhr, kam es in der Straße Auf´m Hauk zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang Unbekannter befuhr mit seinem Kraftfahrzeug die Straße Auf´m Hauk in Rtg. Hauptstraße. In einer Linkskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen den neben der Fahrbahn stehenden Stabmattenzaun. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am Zaun entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Cloppenburg (04471-18600) in Verbindung zu setzen.

