Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Drei Personen bei Unfall verletzt

Emlichheim (ots)

Am Montag kam es auf der Oelstraße in Emlichheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Der 30-jährige Fahrer eines Treckers, sowie seine zweijährige Mitfahrerin waren gegen 17.35 Uhr in Richtung Emlichheim unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr ein 49-Jähriger mit seinem Citroën ungebremst von hinten auf den Trecker auf. Daraufhin kam das Auto von der Straße ab und geriet in Brand. Ersthelfer befreiten den Fahrer aus seinem Fahrzeug. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Treckerfahrer sowie seine Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Der Citroën brannte vollständig aus. Die Feuerwehr aus Emlichheim war mit fünf Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 11.000 geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell