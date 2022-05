Polizei Düren

POL-DN: Kradfahrer übersehen - Ein Leichtverletzter

Langerwehe (ots)

Bei dem Vorhaben, von einem Feldweg auf die Luchemer Straße zu fahren, übersah ein 42 Jahre alter Mann aus Hückelhoven einen Motorradfahrer.

Der 42-Jährige befuhr mit einem Pkw am Dienstagnachmittag, gegen 15:45 Uhr, einen Feldweg, aus Richtung Kläranlage kommend, in Fahrtrichtung Luchemer Straße. Von diesem Feldweg wollte er seine Fahrt über die Luchemer Straße hinweg in Richtung Lamersdorfer Weg fortsetzen. Der Mann aus Hückelhoven fuhr auf die Fahrbahn der Luchemer Straße, hierbei übersah er offensichtlich einen 61 Jahre alten Mann aus Langerwehe. Dieser war mit seinem Krad auf der Mittelstraße, aus Richtung Luchem kommend, in Fahrtrichtung Langerwehe unterwegs. Der 61-Jährige versuchte durch ein Ausweichmanöver die Kollision zu verhindern. Hierbei touchierte er jedoch den Pkw des 42-Jährigen. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge stürzte der 61-Jährige von seinem Krad. Er wurde leicht verletzt und mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus verbracht.

