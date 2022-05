Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220510.1 Kiel: Zeugen nach Straßenraub gesucht

Kiel (ots)

In der Kieler Innenstadt ist es am Samstagabend gegen 22:25 Uhr zu einem Straßenraub gekommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach Angaben der beiden 16-jährigen Geschädigten seien die beiden männlichen Täter zuvor gemeinsam mit den Geschädigten in der Buslinie 11 vom Hauptbahnhof kommend in Richtung Martensdamm gefahren. An der Haltestelle Martensdamm seien die Täter gemeinsam mit den Geschädigten ausgestiegen. Nach ca. 100 Metern seien die Jugendlichen von den Tätern angesprochen und nach den Plänen für den Abend gefragt worden. Daraufhin sei man gemeinsam die Rathausstraße in Richtung Exerzierplatz gegangen. In Höhe des dortigen Pfarramtes seien die Geschädigten von einem Täter an eine Hauswand geschubst worden. Dann habe man sie aufgefordert ihre Taschen zu entleeren. Ein Täter habe eine Pistole gezogen und diese den Geschädigten abwechselnd gegen den Kopf und die Brust gehalten. Ein Geschädigter händigte einen 5 EUR-Schein aus. Im Anschluss durchsuchte ein Täter die Taschen einer der beiden und entnahm ein Paar Apple Airpods. Der zweite Täter habe sich während der Tatausführung im Hintergrund aufgehalten. Nach der Tatausführung haben sich die beiden Täter in unbekannte Richtung entfernt.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben: Täter 1: ca.17 Jahre alt, 185 - 189 cm groß, vermutlich afrikanischer Herkunft, schlank, schwarze Haare, löchriger schwarzer Ziegenbart, bekleidet mit einer Jogginghose, einer beigen Weste, weißen Adidas-Turnschuhen und einer beigen Umhängetasche Täter 2: ca. 16 Jahre alt, 172 -175 cm groß, vermutlich Osteuropäer, schlank, blonde zerzauste Haare, löchriger blonder Ziegenbart, schwarze Jogginghose, dunkles Oberteil mit Kapuze, vermutlich weiße Schuhe.

Das Kommissariat 13 der Kieler Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können. Hinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten unter 0431 / 160 3333 entgegen.

Stephanie Saß

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell