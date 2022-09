Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mann durch Schläge verletzt - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Gestern (12.09.2022) wurde bei der Polizei eine Körperverletzung zur Anzeige gebracht, zu der es am Sonntagabend, gegen 22:00 Uhr, auf der Ohlendorfer Brücke gekommen sei. Ein 22-jähriger Mann aus Hildesheim soll dabei aus einer dreiköpfigen Gruppe heraus geschlagen und leicht verletzt worden sein. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen sei das spätere Opfer zunächst in der Straße Altes Dorf von drei jungen Männer angesprochen worden, die offenbar Streit gesucht und auf den 22-jährigen eingeredet hätten. Um einem möglichen Konflikt aus dem Weg zu gehen, habe sich der 22-jährige in Richtung Ohlendorfer Brücke entfernt. Auf der Brücke sei er durch die Gruppe eingeholt und im weiteren Verlauf von zwei Personen geschlagen worden. Währenddessen habe sich ein unbekanntes Pärchen der Brücke genähert, das sich verbal eingeschaltet habe, worauf die dreiköpfige Gruppe in Richtung Marienfriedhof weggelaufen sei.

Einer der Täter soll ca. 18-19 Jahre alt, etwa 190-195 cm groß und kräftig sein. Die Person sei mit einem weißen Pullover, einem weißen Base-Cap und einer Jeans bekleidet gewesen. Der zweite Täter soll etwas jünger, ca. 170 cm groß und schlank sein. Zur Bekleidung ist bisher nichts bekannt. Zur dritten Person liegt keine Beschreibung vor.

Zeugen, insbesondere das unbekannte Pärchen, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

