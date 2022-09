Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Giesen/Emmerke-Sachbeschädigung an einem Bus

Hildesheim (ots)

Emmerke (wes)- Ein bislang unbekannter Täter beschädigte im Zeitraum von Sonntag, den 11.09.22, 20:00 Uhr, bis Montag, den 12.09.22, 06:50 Uhr, mutwillig einen Omnibus und entwendete im Anschluss die Kennzeichen. Der Bus stand zum Tatzeitpunkt an der Straße "Sportallee" in 31180 Giesen. Es wird von einer Schadenshöhe von ca. 500 Euro ausgegangen. Zeugen die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

