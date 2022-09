POL-PDLU: Alkoholisiert mit E-Scooter unterwegs

Speyer (ots) - Am 03.09.2022 um 03:30 Uhr bekam ein 34-jähriger Mann aufgrund seiner Alkoholisierung ein Hausverbot in einer Bar in der Kutschergasse in Speyer ausgesprochen. Als die 45-jährige geschädigte Frau den Mann nach draußen begleiten wollte, schlug dieser ihr mehrfach mit den Fäusten ins Gesicht, trat ihr gegen die Brust und bedrohte sie. Der Beschuldigte wurde auf die Dienststelle gebracht und dem Gewahrsam ...

