POL-PDLU: Körperverletzung auf Rheinuferfest

Speyer (ots)

Am 02.09.2022 gegen 21:30 Uhr wurde der Polizei Speyer auf dem Rheinuferfest eine männliche Person gemeldet, welche im Gesicht bluten würde. Vor Ort konnte ein 43-jähriger Mann angetroffen werden. Er gab an, dass er von einer unbekannten Person mit einem Faustschlag im Gesicht verletzt wurde. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Bei dem Beschuldigten soll es sich um einen ca. 30-jährigen Mann, 175 cm groß mit kurzen blonden Haaren sowie dunkle Kleidung gehandelt haben.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

