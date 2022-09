POL-PDLU: Fahrzeugführer unter Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs

Dannstadt-Schauernheim (ots) - Am 01.09.2022, gegen 11:20 Uhr, stieß ein 42-jähriger PKW-Fahrer beim Ausfahren aus einer Einfahrt in der Hauptstraße mit einer auf dem Radweg fahrenden Radfahrerin zusammen. Durch den Sturz verletzte sich die englisch sprechende Frau im Gesicht und an der Hand. Die Hilfe eines Ersthelfers lehnte die Frau ab und flüchtete kurz vor Eintreffen des Rettungswagens mit ihrem Fahrrad. Im ...

