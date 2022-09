Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall zwischen PKW und Radfahrer

Speyer (ots)

Am 01.09.2022 gegen 16:10 Uhr befuhr ein 73-jähriger Mann mit seinem PKW die Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Theodor-Heuss-Straße und wollte nach rechts auf ein dortiges Tankstellengelände abbiegen. Beim Abbiegevorgang übersah er den in gleiche Richtung fahrenden 49-jährigen Radfahrer auf dem Radweg. Es kam zum Zusammenstoß und der Radfahrer stürzte zu Boden. Er verletzte sich dabei leicht, lehnte eine Hinzuziehung des Rettungsdienstes ab. Während der Unfallaufnahme konnte aus dem Rucksack des 49-Jährigen Marihuana Geruch wahrgenommen werden. Bei einer Dursuchung fanden die Beamten ein Kunststoffbehältnis mit weißem Pulver. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen handelt es sich dabei um Amphetamin. Den Radfahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell