POL-PDLU: Betrunkener Mann auf Grundstück

Speyer (ots) - Unbekannte Täter versuchten sich in der Zeit vom 29.08.2022, 17:30 Uhr bis zum 31.08.2022, 13:30 Uhr Zugang zu einem Gastronomiebetrieb in der Albert-Einstein-Straße zu verschaffen. Dabei wurde der Sicherheitszylinder und die Tür beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 200EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

