POL-PDLU: Versuchter Einbruch

Römerberg-Mechtersheim (ots) - Am 30.08.2022 um 13:30 Uhr parkte ein 59-Jähriger seinen grauen PKW Mercedes-Benz 230 / SL 300, Baujahr 2010, auf dem Parkplatz des Baggersees in Mechtersheim an einer Stelle, an welcher keine weiteren PKW parkten. Als der Halter um 17:15 Uhr zu seinem PKW zurückkehrte, war dieser mit Steinen aufgebockt. Unbekannte Täter hatten alle ...

mehr