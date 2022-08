Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle und Widerstand

Schwäbisch Hall: Unfall bei Fahrspurwechsel

Gegen 14:45 Uhr am Samstag wollte ein 71-jähriger Roller-Fahrer mit seinem Piaggio in der Crailsheimer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Dabei übersah er einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden VW eines 55-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Lediglich an dem PKW entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Vellberg: Motorradfahrer verunglückt

Am Samstag kurz nach 9:30 Uhr war ein 17-jähriger Kleinkraftradfahrer mit seinem Fantic-Motorrad auf der K2665 unterwegs. Hierbei geriet er zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab ins Bankett. Anschließend steuerte er dagegen und kam dabei zu Fall. Der Motorradfahrer wurde bei dem Sturz leicht verletzt. An dem Kleinkraftrad entstand Sachschaden von etwa 500 Euro.

Schwäbisch Hall: Vermeintlich betrunkener Autofahrer widersetzt sich Polizeibeamten

Am frühen Sonntagmorgen gegen 2:45 Uhr meldeten Zeugen, dass eine männliche Person im vermeintlich betrunkenen Zustand mit seinem Mercedes auf dem Parkplatz einer Diskothek in der Alfred-Leikam-Straße herumfahren würde. Die eingesetzten Beamten konnten einen 35-Jährigen antreffen, auf den die Beschreibung passte. Dieser verheilt sich sofort aggressiv und unkooperativ. Aufgrund seines Verhaltens musste der Mann letztlich mit Handschließen fixiert werden. Er wurde für eine Blutentnahme in eine Klinik gebracht. Auf der Fahrt dorthin beleidigte der 35-Jährige die Beamten. Ibn der Klink wurde das Verhalten des Mannes nicht besser. Er sperrte sich nun auch körperlich und musste am Boden fixiert werden. Letztlich wurde er in Gewahrsam genommen. Ihm drohen nun gleich mehrere Strafanzeigen.

Rosengarten: Unfall beim Abbiegen

Am Samstag gegen 18:40 Uhr befuhr ein 71-jähriger Mitsubishi-Fahrer die L1055 und bog von dort auf die B19 in Fahrtrichtung Gaildorf ein. Dabei übersah er den Daimler-Benz eines 28-Jährigen, welcher in Richtung Westheim unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden von rund 16.000 Euro.

