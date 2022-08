Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl aus Opferstock - Unfallfucht - Brennende Gartenhütte - Flächenbrand - WhatsApp-Betrug - Verschiedenes

Aalen-Wasseralfingen: Diebstahl aus Opferstock

Unbekannte entwenden am Sonntagnachmittag zwischen 15 und 15.15 Uhr das Spendengeld aus einem Opferstock in der Kirche St. Stephanus in Wasseralfingen. Hinweise auf die Täter bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Gartenzaun gestreift

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, den eine 31-Jährige am Sonntagnachmittag gegen 17.45 Uhr verursachte, als sie mit ihrem Seat Leon in der Hofackerstraße beim Wenden einen Gartenzaun beschädigte. Die 31-Jährige stieg wohl lediglich aus, begutachtete den Schaden und fuhr anschließend davon. Der Unfall wurde der Polizei von einem Zeugen gemeldet, der das Kennzeichen des Fahrzeuges nennen konnte.

Lauchheim: Motorrad übersehen

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von rund 2500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag ereignete. Eine 55-Jährige fuhr mit ihrem Audi auf der Landesstraße 1076 in den Kreisverkehr bei der Kapfenburg ein. Hierbei übersah sie einen im Kreisverkehr fahrenden Motorradfahrer. Der 22-Jährige wurde von dem Fahrzeug erfasst, wobei er mit seiner Triumph unter die Front des Fahrzeuges rutschte.

Aalen: Aufgefahren

Von der B 29 fuhr ein 53-Jähriger am Sonntagmittag kurz nach 12.30 Uhr mit seiner Harley-Davidson zwischen Affalterried und Hüttlingen auf einen Parkplatz ein. Ein 61-Jähriger, der mit seiner Harley hinter dem Zweirad fuhr, erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Motorrad auf die Harley auf, wobei ein Gesamtschaden von rund 4500 Euro entstand. Beide Biker blieben unverletzt.

Aalen: Rund 24.000 Euro Sachschaden

Um Fußgängern das Queren der Straße zu ermöglichen, hielt ein 43-Jähriger seinen Mercedes Benz am Sonntagvormittag gegen 11.35 Uhr auf der Bischof-Fischer-Straße an. Ein 76-Jähriger erkannte die Situation zu spät und fuhr mit seinem Nissan Micra auf. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 24.000 Euro.

Aalen: Durch Schläge verletzt?

Ein 32-Jähriger wurde am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, nachdem er diesen wohl selbst verständigt hatte. Der Mann hatte gegenüber den Sanitätern angegeben, am Gmünder Torplatz von ihm Unbekannten angegriffen und zusammengeschlagen worden zu sein. Beamte des Aalener Polizeireviers fuhren daher das Ostalbklinikum an. Dort trafen sie auf den deutlich betrunkenen Mann, der jedoch aufgrund seiner Alkoholisierung keine detaillierten Angaben zur Herkunft seiner Verletzungen machen konnte. Personen, die einen entsprechenden Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 in Verbindung zu setzen.

Aalen: Versuchter Diebstahl

Am Sonntagmorgen gegen 3.15 Uhr passten drei bislang unbekannte Männer einen 19-Jährigen und dessen zwei Begleiter an der Ecke Bahnhofstraße / Reichstädter Straße ab. Die Täter verwickelten die drei in ein Gespräch, in dessen Verlauf einer der Unbekannten an die Bauchtasche des 19-Jährigen griff und verlangte, hineinschauen zu dürfen. Der 19-Jährige verweigerte dies und ging einen Schritt zurück. Da der Unbekannte die Tasche nicht losgelassen hatte, riss der Träger ab. Dem 19-Jährigen gelang es dennoch, seine Tasche festzuhalten, woraufhin die drei Unbekannten in Richtung Stadtgarten flüchteten. Sachdienliche Hinweise auf die drei Unbekannten nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Abtsgmünd-Hohenstadt: Brennende Gartenhütte

Unbekannte warfen am Sonntagmorgen gegen 2.15 Uhr ein brennendes Stück Holzkohle in eine Gartenhütte am Marktplatz, woraufhin diese zu brennen begann. Das Feuer konnte von mehreren Partygästen, die sich zu dieser Zeit in einem Pool auf dem Grundstück aufhielten, rasch gelöscht werden. Durch das Feuer wurde die Wand der Gartenhütte und einige Kleidungsstücke beschädigt. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Neresheim: Fahrzeug überschlug sich

Ein 19-Jähriger verursachte am Samstagabend gegen 18.35 Uhr einen Verkehrsunfall, bei dem er und seine beiden Beifahrer leicht verletzt wurden und ein Sachschaden von rund 35.000 Euro entstand. Auf der Kreisstraße 3295 zwischen Auernheim und Neresheim kam der 19-Jährige mit seinem Seat in einer Linkskurve vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und kam neben einer Brücke im Bachbett auf der Fahrerseite zum Liegen. Alle drei Fahrzeuginsassen mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Aalen-Wasseralfingen: Motorradfahrer bei Auffahrunfall leicht verletzt

Von der Auguste-Kessler-Straße wollte ein 65-Jähriger am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr mit seinem Motorrad nach links in Richtung Röthardt abbiegen. Ein 28 Jahre alter VW-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Fahrzeug auf das Motorrad auf. Der Zweiradfahrer stürzte auf die Fahrbahn, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog.

Bopfingen-Trochtelfinger: Radfahrer bei Sturz verletzt

Mit seinem E-Bike befuhr ein 22-Jähriger am Sonntagmorgen gegen 2.20 Uhr die Sieben-Brunnen-Straße in Richtung Trochtelfingen. Beim Überfahren einer Bordsteinkante verlor der Zweiradfahrer das Gleichgewicht und stürzte auf eine angrenzende Wiese, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Nachdem bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch bei dem 22-Jährigen festgestellt wurde, musste er sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen.

Wört: 67-Jährige fiel auf Betrugsmasche herein

Rund 2200 Euro überweis eine 67-Jährige am Dienstagnachmittag an einen dreisten Betrüger. Dieser hatte sich der Frau gegenüber per WhatsApp als deren Tochter ausgegeben und um die Überweisung gebeten. Der Täter hatte sich der Betrugsmasche bedient, bei welcher die Tochter / der Sohn die Überweisung nicht selbst ausführen kann, da ein neues Handy benutzt wird. Obwohl ein Bankmitarbeiter nachgefragt hatte, war die 67-Jährige fest davon überzeugt, dass die Nachricht von ihrer Tochter kam. Erst Tage später wurde der Betrug aufgedeckt.

Die Polizei rät:

- Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht ab - Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach - Geldüberweisungen über WhatsApp und anderen Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden - Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes

Schwäbisch Gmünd: Geparktes Fahrzeug gestreift

Mit ihrem Fahrzeug streifte eine Autofahrerin am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr einen in der Weißensteiner Straße abgestellten Pkw, wobei ein Gesamtschaden von rund 18.000 Euro entstand. Nach dem Unfall waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Gschwend: Vorfahrt missachtet - Motorradfahrerin schwer verletzt

An der Einmündung Kreisstraße 3328 / Landesstraße 1080 missachtete eine 19 Jahre alte Motorradfahrerin am Sonntagnachmittag gegen 17.30 Uhr die Vorfahrt einer 35 Jahre alten BMW-Fahrerin. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge erlitt die Unfallverursacherin schwere Verletzungen; sie musste anschließend mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Ludwigsburg geflogen werden. Die 35-Jährige und ihr 42-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Fahrspurwechsel

Beim Wechseln des Fahrstreifens auf der Baldungstraße übersah ein 74-jähriger VW-Fahrer am Sonntagmittag gegen 13.30 Uhr den VW Polo einer 18-Jährigen und streifte diesen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 6000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Versuchter Einbruch

Zwischen Sonntag 31.07. und dem gestrigen Sonntagmorgen 5 Uhr versuchten Unbekannte in eine Wohnung in der Oberbettringer Straße einzubrechen. Den Tätern gelang es jedoch nicht, die Türe zu öffnen, weshalb es bei dem Versuch blieb.

Gschwend: Brandursache noch unklar

Zwischen Honkling und Gschwend brannten am Sonntagvormittag zwischen 10.35 und 10.45 Uhr zwei Flächen, die ca. 20 Meter weit auseinanderliegen. Die beiden Brandflächen mit einer Größe von etwa 7 qm und ca. 25 qm wurden von der Freiwilligen Feuerwehr Gschwend, die mit 30 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen vor Ort war, gelöscht. Eine Fremdeinwirkung kann nicht ausgeschlossen werden; der Polizeiposten Spraitbach hat Ermittlungen aufgenommen.

Schwäbisch Gmünd: Diebesgut entdeckt

Ein Verkehrsteilnehmer meldete der Polizei am Sonntagmorgen gegen 6.45 Uhr eine starke Rauchentwicklung von einer Kleingartenanlage hinter den Bahngleisen an der B 29 kommend. Beamte des Schwäbisch Gmünder Polizeireviers fuhren die Örtlichkeit an. In der Verlängerung zum Wohngebiet Kiesäcker trafen die Polizeibeamten auf einen 50-Jährigen, der in einer Feuerstelle diverse Kabel, Mehrfachsteckdosen und Elektroschrott sortierte und offenbar kurz zuvor die Ummantelung mehrerer Kupferkabel abgebrannt hatte. Im Fahrzeug des 50-Jährigen konnte weiterer Metallschrott sowie ein Edelstahlwaschbecken aufgefunden werden, welches bereits einem Diebstahl zugeordnet werden konnte. Eine entsprechende Anzeige wird gegen den 50-Jährigen vorgelegt.

Schwäbisch Gmünd-Rehnenhof: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker beschädigte zwischen Freitag 00 Uhr und Samstagabend 18 Uhr einen Fiat Panda, der in der Straße "Am Schönblick" abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Gschwend-Honkling: 34-Jähriger geschlagen

Von zwei ihm unbekannten Männern wurde ein 34-Jähriger am Sonntagmorgen gegen 3.10 Uhr in der Dorfheimstraße dreimal auf das linke Ohr geschlagen und hierbei leicht verletzt. Die Angreifer schlugen dem Mann sein mitgeführtes Handy aus der Hand und traten darauf, um es offensichtlich zu zerstören. Über die Hintergründe des Angriffs liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor; Beamte des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd haben in dieser Sache die Ermittlungen aufgenommen.

